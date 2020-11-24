КГБ предъявил обвинение бывшему сопернику Лукашенко

Экс-главе Белгазпромбанка и бывшему сопернику Александра Лукашенко в президентской гонке Виктору Бабарико предъявили обвинение. Об этом сообщает издание Tut.by в своем Telegram-канале.

В КГБ Белоруссии заявили, что оппозиционера обвинили по части 3 статьи 430 («Получение взятки») и части 2 статьи 235 («Легализация средств, полученных преступным путем») УК республики.

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Также обвинения предъявили заместителям председателя правления Белгазпромбанка Сергею Шабану, Александру Ильясюку, Кириллу Бадею, Дмитрию Кузьмичу, бывшим первому заместителю председателя правления Алексею Задойко и заместителю председателя правления Сергею Добролету.

«Все фигуранты полностью признали свою вину в инкриминируемых им преступлениях, за исключением Бабарико», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в ноябре сообщалось, что в доме Бабарико провели обыск. В ходе следственных мероприятий участковый изъял охотничье оружие, заявили в пресс-службе бывшего кандидата.

Бабарико находится в СИЗО КГБ с 18 июня, арест продлили до середины декабря. На все недвижимое имущество его семьи наложен арест. Экс-банкир обвиняется в выводе сотен миллионов долларов за рубеж. Он не был допущен к участию в президентских выборах.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. ЦИК заявил, что Лукашенко набрал 80 процентов голосов, а главный оппозиционный кандидат, жена арестованного блогера Светлана Тихановская — 10 процентов. Официальные результаты вызвали массовые протесты по всей стране, которые продолжаются больше трех месяцев.