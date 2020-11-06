Колесникову и Бабарико оставили в белорусских СИЗО

Белорусских оппозиционеров Марию Колесникову и Виктора Бабарико оставили под стражей. Об этом сообщает «Sputnik Белоруссия» в своем Telegram-канале.

Белорусские правоохранительные органы отказались выпустить оппозиционерку Марию Колесникову из СИЗО под залог, сообщила адвокат политика Людмила Казак. Срок содержания Колесниковой под стражей продлили до 8 января.

Бывший кандидат в президенты Виктор Бабарико также останется в следственном изоляторе, так как жалоба его адвокатов на продление срока заключения не была удовлетворена судом. Бабарико пробудет в СИЗО как минимум до 18 декабря, однако защитники политика пообещали обжаловать это решение в Минском городском суде.

10 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко провел в СИЗО КГБ встречу с задержанными оппозиционерами. На ней присутствовали, среди прочих, бывший кандидат в президенты Виктор Бабарико и члены Координационного совета оппозиции. Мария Колесникова заявила, что отказалась прийти, однако близкий к пресс-службе президента Telegram-канале «Пул Первого» сообщил, что она не была приглашена. Темой встречи стало обсуждение предполагаемых изменений в конституцию.

9 сентября сообщалось, что Мария Колесникова арестована и находится в СИЗО. Ей предъявили обвинение в «призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии». 7 сентября, по словам Колесниковой, неизвестные пытались вывезти ее из страны, однако оппозиционерка порвала свой паспорт. 18 июня Виктора Бабарико арестовали по обвинению в выводе сотен миллионов долларов за рубеж за время руководства Белгазпромбанком.