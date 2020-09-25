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Белоруссию в ООН призвали освободить Колесникову

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Фото: Dmitri Lovetsky / AP

Эксперты ООН в области прав человека считают, что власти Белоруссии должны выпустить из-под стражи члена президиума Координационного совета оппозиции Марию Колесникову. Об этом сообщает ТАСС.

В специальном заявлении говорится о необходимости провести быстрое и эффективное расследование произошедшего с Колесниковой, возместить ей моральный ущерб, а также наказать всех ответственных за исчезновение оппозиционного политика.

Как указывает в своем пресс-релизе Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, заявление подписали 16 экспертов ООН.

Ранее 25 сентября Минский городской суд оставил без удовлетворения жалобу на заключение Колесниковой под стражу. Она, еще один член президиума Координационного совета Максим Знака и адвокат Илья Салей арестованы по обвинению в публичных призывах к захвату государственной власти или насильственному изменению конституционного строя Белоруссии.

7 сентября в центре Минска неизвестные посадили Колесникову в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении. На следующий день власти объявили, что она пыталась бежать из страны, но была задержана. Колесникова заявила, что силовики угрожали вывезти ее из Белоруссии «по частям» и ей пришлось порвать паспорт, чтобы остаться на родине.

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