Суд в Минске отказался освободить Колесникову

Минский городской суд в пятницу, 25 сентября, отказался освободить из-под стражи члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову. Об этом сообщает «Интерфакс-Запад».

Суд оставил без удовлетворения жалобу адвоката и признал законным арест оппозиционерки. Колесникова останется за решеткой до начала ноября.

Заседание проходило в закрытом режиме, журналистов пустили только на оглашение. Адвокат Колесниковой Александр Пыльченко не исключил, что подаст надзорную жалобу в вышестоящую инстанцию.

Отец Колесниковой Александр рассказал, что она чувствует себя хорошо. «Отмечает, что врачи внимательно к ней относятся. Мы передали ей лекарства, у нее была аллергическая реакция на пыль», — добавил он.

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Колесникова, еще один член президиума Координационного совета Максим Знака и адвокат Илья Салей арестованы в качестве обвиняемых по статье «Призывы к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Республики Беларусь, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности».

7 сентября в центре Минска неизвестные посадили Колесникову в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении. На следующий день власти объявили, что она пыталась бежать из страны, но была задержана. Колесникова заявила, что силовики угрожали вывезти ее из Белоруссии «по частям» и ей пришлось порвать паспорт, чтобы остаться на родине.

Из семи членов президиума КС шестеро либо задержаны, либо покинули Белоруссию. На свободе в стране остается только лауреатка Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич.