Стали известны подробности задержания адвоката Колесниковой

Стали известны подробности задержания Людмилы Казак, адвоката члена Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой. Их приводит портал Tut.by.

Ее задержало три человека, один из которых представился сотрудником ОМОН, а двое были в штатском.

Юриста привезли в Центральное РУВД и составили протоколы по статьям 23.34 и 23.4 КоАП — участие в несанкционированном массовом мероприятии и неповиновение требованиям сотрудников милиции. Свидетелями в протоколах указаны «Ивановы Иваны Ивановичи».

По словам Казак, сотрудники милиции, которые разговаривали с ней, вели себя надменно и по-хамски, называли «дамочка» и говорили «вы здесь и должны подчиняться нашим требованиям». Также сотрудники милиции отказались вызвать ей скорую, несмотря на ее заявления о плохом самочувствии.

Ранее Казак перестала выходить на связь. Днем она встретилась с коллегой, после чего отправилась на судебное заседание. Супруг Казак подал заявление о похищении человека. Позже она нашлась в одном из РУВД Минска.

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7 сентября в центре Минска неизвестные посадили Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли. На следующий день власти заявили, что оппозиционерка была задержана при попытке бежать на Украину. Сама Колесникова утверждает, что белорусские силовики угрожали вывезти ее из страны «живой или по частям», и ей пришлось порвать паспорт, чтобы остаться на родине.

Мария Колесникова стала первым подозреваемым по делу о попытке захвата власти, которое было возбуждено по факту создания Координационного совета. Адвокат оппозиционерки рассказала, что ее здоровье резко ухудшилось после ареста, под которым ее оставили до 8 ноября.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов.