Адвокат Колесниковой перестала выходить на связь

Адвокат члена Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой Людмила Казак перестала выходить на связь. Об этом сообщает Tut.by.

Днем она встретилась с коллегой, после чего отправилась на судебное заседание. В суд она так и не приехала, машина стоит запертой недалеко от того места, где ее видели в последний раз.

Супруг Казак подал заявление о похищении человека в РУВД. Он уверен, что ее исчезновение связано с профессиональной деятельностью.

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7 сентября в центре Минска неизвестные посадили Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли. На следующий день власти заявили, что оппозиционерка была задержана при попытке бежать на Украину. Сама Колесникова утверждает, что белорусские силовики угрожали вывезти ее из страны «живой или по частям», и ей пришлось порвать паспорт, чтобы остаться на родине.

Мария Колесникова стала первым подозреваемым по делу о попытке захвата власти, которое было возбуждено по факту создания Координационного совета. Адвокат оппозиционерки рассказала, что ее здоровье резко ухудшилось после ареста, под которым ее оставили до 8 ноября.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов.

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