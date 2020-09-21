Марию Колесникову оставили под арестом

Минский городской суд оставил лидера белорусской оппозиции Марию Колесникову под арестом. Об этом сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье» в своем Telegram-канале.

Жалобу адвокатов суд рассмотрел в закрытом режиме, оставив ее без удовлетворения.

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В рамках дела о призывах к захвату власти член президиума Координационного совета белорусской оппозиции может остаться в СИЗО до 8 ноября.

10 сентября защита Колесниковой направила в Следственный комитет заявление подзащитной о возбуждении уголовного дела по факту похищения и угрозы ее жизни. Кроме того, было подано заявление о проведении экспертизы по фактам ушибов и синяков на ее теле.

7 сентября в центре Минска неизвестные посадили Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли. На следующий день власти заявили, что оппозиционерка была задержана при попытке бежать на Украину. Сама Колесникова утверждает, что белорусские силовики угрожали вывезти ее из страны «живой или по частям», и ей пришлось порвать паспорт, чтобы остаться в республике.

Мария Колесникова стала первым подозреваемым по делу о попытке захвата власти, которое было возбуждено по факту создания Координационного совета. Адвокат оппозиционерки рассказала, что ее здоровье резко ухудшилось во время ареста.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выбора президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов.