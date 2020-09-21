Россию упрекнули в нежелании замечать белорусское общество

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко упрекнул Россию в нежелании замечать мнение общества в республике. Об этом в понедельник, 21 сентября, сообщает «Интерфакс — Запад».

«У российской стороны пока, к сожалению, особая позиция: не замечать и не слышать белорусское общество. Никого, кроме [президента Александра] Лукашенко», — сказал Латушко на заседании комитета Европарламента по международным делам.

Он отметил, что Лукашенко неоднократно обманывал Москву, «особенно ярко это проявилось в преддверии выборов». «Убежден, что другого пути нет и наши российские партнеры, прежде всего в интересах сохранения дружеских отношений, прислушаются к голосу белорусского народа», — добавил Латушко.

Он подчеркнул, что белорусы не заинтересованы «дружить с Россией против ЕС» или же углублять отношения с Евросоюзом в ущерб интересам Москвы. «Стратегия отношений с Россией неизменна. Стратегия на углубление отношений с ЕС справедлива», — пояснил белорусский оппозиционер.

Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская назвала российского лидера Владимира Путина мудрым руководителем.

В Белоруссии седьмую неделю проходят массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал 80 процентов голосов, а Тихановская — 10. Первые акции жестко разгонялись. Большинство членов президиума Координационного совета арестованы или покинули Белоруссию.

14 сентября Путин на встрече с Лукашенко сообщил, что Россия предоставит Белоруссии обещанный кредит в размере 1,5 миллиарда долларов, который пойдет на погашение долга и рефинансирование прошлых займов.