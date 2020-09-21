Белорусский программист пожаловался на изнасилование в автозаке

Белорусский программист Алесь (имя изменено) пожаловался на изнасилование в автозаке. После подачи заявления в Следственный комитет, отъезда за границу и публикации его показаний в докладе Human Rights Watch, он рассказал журналистам о желании добиться справедливости.

По словам Алеся, его задержали на акции 11 августа. «Омоновцы потребовали разблокировать телефон, а после этого позвали старшего. Тот стал угрожать тем, что засунет дубинку в задницу. Я лежал на полу автозака, а он ножом крест-накрест разрезал мне сзади шорты и трусы. Попросил у "коллег" презерватив. Я лежал на полу лицом вниз, но видел, как он презерватив натягивает на резиновую дубинку. И он засунул мне дубинку в задний проход. Вытащил и опять потребовал пароль. А потом начал избивать — и кулаками, и ногами. Я получил по ребрам, по лицу, в зубы — два передних раскрошились», — рассказал он.

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Алесь добавил, что его с другими задержанными привезли в один из РУВД, где он провел ночь и почти весь следующий день с зафиксированными за спиной стяжкой руками. После этого его отправили в изолятор на Окрестина, а оттуда — в больницу скорой медицинской помощи.

Врачи поставили ему диагноз «закрытая черепно-мозговая травма легкой степени. Сотрясение головного мозга. Параорбитальная гематома слева. Ушиб грудной клетки слева. Подкожная гематома промежности. Подкожная гематома в области правого бедра. Внутрислизистые кровоизлияния (3 очага) ампулы прямой кишки».

После выписки мужчина нанял адвоката и подал заявление в Следственный комитет. После отъезда за границу он намерен работать с правоохранителями через своего адвоката. В ведомстве подтвердили, что заявление по данному факту поступило, в настоящее время проводится проверка. Алесь заявил, что намерен довести дело до суда: «Просто зло и жестокость должны быть наказаны (...) МВД фактически покрывает своих сотрудников, совершивших массу преступлений».

Ранее постоянный председатель Белоруссии при женевском отделении ООН Юрий Амбразевич заявил об отсутствии в стране политзаключенных. Он также сказал, что белорусские власти опровергают «неподтвержденные обвинения в сексуальном насилии против задержанных».

В Белоруссии с 9 августа проходят массовые протесты с требованием отставки президента Александра Лукашенко и проведения новых выборов. Первые акции жестко разгонялись, были задержаны тысячи человек, многие из которых заявили об избиениях в изоляторах.

СМИ публиковали анонимные свидетельства врачей, что в больницах лежат девушки, поступившие из изоляторов с разрывами шейки матки, и мужчины, попавшие в проктологические отделения. В Следственном комитете прокомментировали данную информацию, подчеркнув, что в ведомство не поступало заявлений об изнасиловании со стороны сотрудников милиции. Заместитель министра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич назвал фейком информацию об изнасилованиях. «Изнасиловать в автозаке нельзя», — заявил он.