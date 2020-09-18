Постпред Белоруссии в ООН заявил об отсутствии в стране политзаключенных

Постпред Белоруссии при женевском отделении ООН Юрий Амбразевич заявил об отсутствии в стране политзаключенных, передает РИА Новости.

18 июня в Женеве на полях 45-й сессии Совета ООН по правам человека проходят срочные дебаты по ситуации в Белоруссии.

«Утверждения о наличии в стране политических заключенных не соответствуют реальности. Есть люди, которые взяты под стражу в рамках конкретных уголовных дел в соответствии с Уголовным кодексом», — заявил Амбразевич.

Он также сказал, что белорусские власти опровергают «неподтвержденные обвинения в сексуальном насилии против задержанных». «Зарегистрированных официальных заявлений об этом нет. Также не подтверждается информация о пропавших без вести в непосредственной связи с протестами», — добавил Амбразевич.

В Белоруссии шестую неделю проходят массовые протесты с требованием отставки президента Александра Лукашенко и проведения новых выборов. Первые акции жестко разгонялись, были задержаны семь тысяч человек, многие из которых заявили об избиениях в изоляторах. СМИ публиковали анонимные свидетельства врачей, что в больницах лежат девушки, поступившие из изоляторов с разрывами шейки матки, и мужчины, попавшие в проктологические отделения.

Белорусская оппозиция создала Координационный совет для трансфера власти. Из семи членов его президиума шестеро либо оказались под стражей, либо находятся за границей. На свободе в Белоруссии остается только писательница, нобелевский лауреат Светлана Алексиевич.