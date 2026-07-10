Губернатор Развожаев сообщил об атаке дронов ВСУ на Севастополь

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Севастополь. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram.

В Севастополе, как отметил Развожаев, военные начали отражать атаку ВСУ, в городе работает авиация, системы противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы. По данным губернатора, в районе Северной стороны военнослужащие сбили два украинских беспилотника.

Развожаев призвал жителей сохранять спокойствие и оставаться в безопасных местах.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на 10 июля средства противовоздушной обороны сбили над страной 376 украинских беспилотников. Под удар попали 13 регионов, в том числе Новгородская, Псковская, Ленинградская, Калужская области, а также Московский регион.