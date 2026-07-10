Москвичам назвали день с самыми сильным дождями

Синоптик Голубев: Самые сильные дожди прольются в Москве в ночь на 12 июля

Наиболее сильные дожди прольются в Москве в ночь на воскресенье, 12 июля. День с самыми обильными осадками назвал жителям столицы начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев, пишет РИА Новости.

«В столичном регионе в ближайшие дни сохранится неустойчивая погода, однако наиболее интенсивные осадки прогнозируются в ночь с субботы на воскресенье», — рассказал синоптик. За 12 часов в Москве может выпасть до 30 миллиметров осадков, местами возможны подтопления низинных участков, добавил Голубев.

При этом в пятницу, 10 июля, метеоролог не ожидает существенных осадков. Однако вероятно усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова спрогнозировала похолодание в Москве на неделе, которая начнется с 13 июля. Температура воздуха опустится до плюс 13-18 градусов утром и не поднимется выше отметок в 20-25 градусов днем.