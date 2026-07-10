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11:22, 10 июля 2026Экономика

Москвичей предупредили о похолодании

Синоптик Позднякова: Похолодание придет в Москву на следующей неделе
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Арина Антонова / РИА Новости

На неделе, которая начнется с 13 июля, в Москву придет похолодание. Об этом предупредила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, передает aif.ru.

Синоптик отметила, что в предстоящие выходные, 11 и 12 июля, воздух в городе прогреется до плюс 24-26 градусов. При этом в эти дни вероятны дожди.

«После выходных мы окажемся в тыловой части циклона, поэтому температура воздуха начнет понижаться. В основном это будет происходить за счет дневных значений», — рассказала Позднякова. Ветер станет северо-восточным, поэтому будет поступать менее теплый воздух, пояснила метеоролог.

По утрам начнет преобладать температура плюс 13-18 градусов, а днем — плюс 20-25 градусов. Продолжатся колебания температур, которые наблюдались в июне, допустила синоптик. После 14 июля погода станет чуть более устойчивой — дождей станет меньше, заключила Позднякова.

Ранее метеоролог спрогнозировала, что 10 июля на Москву обрушатся дожди и гроза. При этом воздух в столице прогреется днем до плюс 24-26 градусов Цельсия, а по области — до плюс 23-28 градусов.

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