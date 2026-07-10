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08:01, 10 июля 2026Экономика

Гроза обрушится на Москву

Синоптик Позднякова: 10 июля на Москву обрушатся дожди и гроза
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

В пятницу, 10 июля, на Москву обрушатся дожди и гроза. Об этом предупредила жителей столицы главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, ее слова передает РИА Новости.

«В пятницу в Москве не исключены дожди, во второй половине дня могут формироваться очаги грозовой деятельности. Порывы ветра при грозе будут достигать 12-15 метров в секунду», — рассказала синоптик.

При этом воздух в столице прогреется днем до плюс 24-26 градусов Цельсия, а по области — до плюс 23-28 градусов. Атмосферное давление будет в пределах климатической нормы — барометры покажут 747 миллиметров ртутного столба, заключила Позднякова.

Ранее начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев заявил, что, несмотря на непогоду и шквалистое усиление ветра, угрозы смерча для Москвы нет. Однако синоптик отметил, что такие явления сложно предсказать за сутки.

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