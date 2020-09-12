Белоруски отбили женщину у тащивших ее за волосы силовиков

В Минске начали жестоко задерживать женщин, вышедших на традиционные субботние акции против насилия. Сразу три силовика скрутили одну из участниц митинга на площади Свободы, но ее удалось отбить, видеозапись опубликована в Telegram-канале TUT.by.

На кадрах запечатлена большая группа протестующих женщин, которых силовики в зеленой форме без опознавательных знаков попытались окружить. Белоруски встали в плотный строй, сцепив руки, однако мужчины в балаклавах попытались выдернуть некоторых участниц из толпы. Другая группа женщин бросилась на помощь протестующим, они подбегали к силовикам сзади, пытаясь сдернуть с них балаклавы и таким образом отпугнуть.

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Для одной из протестующих в белом платье такая попытка закончилась неудачно: трое мужчин скрутили ее и повели с площади. Тогда участницы акции закричали, обступили силовиков и смогли отбить задержанную. На кадрах видно, что ее тащили за волосы.

Первая женская акция солидарности прошла в Белоруссии 12 августа на фоне жестоких разгонов митингов и многочисленных сообщений о пытках заключенных. Недавно действующий президент Александр Лукашенко заявил, что большинство этих случаев, попавших в прессу, являются фейками. По его словам, «девчонкам попы красили синей краской», а 60 процентов жертв издевательств в изоляторе были «пьяными и обкуренными урками, которые сами бросились на охранников».

Протесты в Белоруссии продолжаются пятую неделю. Одним из главных требований недовольных, помимо отставки всего руководства страны и проведения повторных выборов президента, является наказание для силовиков. Как рассказали ранее «Ленте.ру» очевидцы, жертвами избиений в отделениях милиции и автозаках становились не только мужчины, но также женщины и подростки.