Лидера белорусской оппозиции внезапно перевели в другой СИЗО

Лидера белорусской оппозиции Марию Колесникову внезапно перевели в другой СИЗО. Об этом сообщили порталу TUT.by в штабе экс-участника выборов президента, банкира Виктора Бабарико, который она ранее представляла.

Перевод состоялся без объяснения причин, говорится в Telegram-канале портала в субботу, 12 сентября. Теперь она находится в изоляторе в городе Жодино Минской области.

Изначально Колесникова содержалась в СИЗО номер 1 на улице Володарского в центре Минска. Ранее там же, предположительно, держали и Сергея Тихановского, мужа бывшей соперницы Александра Лукашенко на выборах Светланы Тихановской, который должен был участвовать в президентской кампании. 17 августа, в день рождения блогера, под окнами СИЗО прошла масштабная акция в его поддержку, после чего Тихановского перевели.

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О задержании Колесниковой стало известно 8 сентября, через сутки после ее похищения в центре Минска. По версии властей Белоруссии, она вместе с еще двумя членами Координационного совета оппозиции пыталась сбежать на Украину к сестре, но на границе их поймали. Украинская сторона заявила, что попытка бегства — инсценировка, в действительности противников власти пытались насильно депортировать, но Колесникова разорвала свой паспорт, чтобы остаться в стране.

Лидер оппозиции официально стала первым подозреваемым по делу о попытке захвата власти, которое возбудили по факту создания Координационного совета Белоруссии. Помимо Колесниковой, арестованы ее адвокат Илья Салей и член президиума совета Максим Знак.

Колесникова рассказала, что на допросе ей поступали угрозы, в том числе о возможном вывозе ее из Белоруссии «по частям». Она требует возбудить уголовные дела против сотрудников КГБ и Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД.

По выходным в Минске уже традиционно проводятся масштабные акции протеста, в том числе женские марши против насилия. Протесты продолжаются уже пятую неделю, недовольные требуют отставки действующего президента Александра Лукашенко и его окружения, новых выборов, освобождения политзаключенных и наказания для силовиков, избивавших и пытавших задержанных. Лукашенко неоднократно заявлял, что протесты организованы и проплачиваются Западом с целью совершить «цветную революцию», поэтому он не покинет свой пост. Кроме того, он оправдал действия ОМОНа и назвал жертв пыток «обкуренными урками».