Против пообещавшего яркое возвращение в Белоруссию оппозиционера завели дело

Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля (ДФР КГК) Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении представителя Координационного совета оппозиции Ивана Кравцова, который находится на территории Украины. Об этом сообщил старший инспектор по особо важным делам ДФР Артем Дунько в эфире телеканала СТВ, передает РИА Новости.

«В настоящее время департаментом финансовых расследований возбуждено уголовное дело в отношении Кравцова по части 4 статьи 210 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это хищение путем злоупотребления служебными полномочиями», — заявил Дунько.

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Отмечается, что ранее Кравцов «фактически руководил» ОАО «Архитектурное бюро-35», при этом параллельно работал замдиректора Минского часового завода. По данным телеканала СТВ, была организована коррупционная схема, «одна фирма делала заказы у другой». В результате с 2015 по 2019 год было отмыто 400 тысяч белорусских рублей (11 563 297 рублей).

Дунько заявил, что с 2015 года в адрес архитектурного бюро «перечислялись денежные средства за предпроектные работы, которые на самом деле не проводились», все заказы выполняли трудоустроенные работники завода. По его словам, полученные деньги перечислялись индивидуальным предпринимателям, после чего обналичивались и передавались Кравцову.

10 сентября белорусские оппозиционеры Антон Родненков и Иван Кравцов, которые сейчас находятся на территории Украины, пообещали ярко вернуться на родину. Они планируют возвратиться в Белоруссию через две-три недели.

7 сентября в центре Минска неизвестные посадили члена президиума Координационного совета Марию Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и скрылись. Вместе с ней пропали Родненков и Кравцов. На следующий день власти заявили, что оппозиционеры попыталась покинуть страну. Родненков и Кравцов оказались на территории Украины, Колесникова была задержана. Ее соратники утверждают, что она сопротивлялась насильственному выдворению из страны и порвала свой паспорт.

Сама Колесникова расценила происходящее с ней как похищение и рассказала об угрозах силовиков вывезти ее из страны по частям. Ей угрожали лишением свободы до 25 лет. Против Колесниковой и ряда других деятелей оппозиции правоохранительными органами ведутся следственные действия по статье о попытке захвата власти.

Из семи членов президиума Координационного совета шестеро либо задержаны, либо находятся за пределами Белоруссии. На свободе остается писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич. Накануне она обратилась к русской интеллигенции и упрекнула ее в недостаточной поддержке протестующих белорусов.