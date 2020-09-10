Оппозиционеры пообещали яркое возвращение в Белоруссию

Белорусские оппозиционеры Антон Родненков и Иван Кравцов, которые сейчас находятся на территории Украины, пообещали ярко вернуться на родину. Об этом пишет РИА Новости.

Они планируют возвратиться в Белоруссию через две-три недели.

Материалы по теме «Все будет только хуже» Лидер белорусской оппозиции Мария Колесникова — о воле народа, судьбе Лукашенко и помощи Путина «Она женщина смелая» Лукашенко решил выгнать из страны лидера протестов Колесникову и проиграл. Чем закончится их борьба?

7 сентября в центре Минска неизвестные посадили члена президиума Координационного совета Марию Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и скрылись. Вместе с ней пропали Родненков и Кравцов. На следующий день власти заявили, что оппозиционеры попыталась покинуть страну. Родненков и Кравцов оказались на территории Украины, Колесникова была задержана. Ее соратники утверждают, что она сопротивлялась насильственному выдворению из страны и порвала свой паспорт.

Сама Колесникова расценила происходящее с ней как похищение и рассказала об угрозах силовиков вывезти ее из страны по частям. Ей угрожали лишением свободы до 25 лет. Против Колесниковой и ряда других деятелей оппозиции правоохранительными органами ведутся следственные действия по статье о попытке захвата власти.

Из семи членов президиума Координационного совета шестеро либо задержаны, либо находятся за пределами Белоруссии. На свободе остается писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич. Накануне она обратилась к русской интеллигенции и упрекнула ее в недостаточной поддержке протестующих белорусов.