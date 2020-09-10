Колесникову признали политзаключенной

Белорусские правозащитные организации признали представителей Координационного совета Марию Колесникову, Максима Знака и адвоката Илью Салея политзаключенными. Об этом сообщает Tut.by.

Как указывают в своем заявлении правозащитники, они не согласны с правовой квалификацией действий Колесниковой, Знака и Салея. Они уверены, что уголовное преследование этих людей носит политически мотивированный характер и направлено на то, чтобы воспрепятствовать их законной деятельности.

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Ранее Колесникова, Знак и Салей были задержаны по делу о попытке захвата власти в стране. По словам адвоката Людмилы Казак, лидер оппозиции подвергалась угрозам физической расправы со стороны силовиков. Сама Колесникова расценила происходящее с ней как похищение.

7 сентября в центре Минска неизвестные посадили Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли. На следующий день власти заявили, что она пыталась покинуть страну, но была задержана. Соратники Колесниковой утверждают, что она сопротивлялась насильственному выдворению из страны и порвала свой паспорт.

Из семи членов президиума Координационного совета шестеро либо задержаны, либо находятся за пределами Белоруссии. На свободе остается писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич.