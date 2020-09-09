Колесникова стала первой подозреваемой в попытке захвата власти в Белоруссии

Лидер оппозиции Белоруссии, одна из руководителей Координационного совета Мария Колесникова объявлена подозреваемой по делу о попытке захвата власти в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее адвоката Людмилу Казак.
Таким образом, Колесникова стала первым фигурантом этого уголовного дела по факту создания Координационного совета оппозиции Белоруссии, которая получила статус подозреваемого, а не фигуранта или свидетеля. В настоящее время она находится в СИЗО №1 на улице Володарского в Минске, рассказал ее отец в среду, 9 сентября.
Вместе с Колесниковой также арестован ее адвокат Илья Салей. Ему, как и лидеру оппозиции, инкриминируют статью 361 УК Белоруссии («Призывы к действиям, направленным в ущерб национальной безопасности и обороноспособности»). В квартирах юриста и Колесниковой прошли обыски.
Практически все руководители Координационного совета уже арестованы
Помимо Колесниковой, 9 сентября арестовали адвоката Максима Знака. Юриста задержали на выходе из штаба экс-участника выборов президента Белоруссии, бывшего председателя Белгазпромбанка Виктора Бабарико. В офис пришли неизвестные в масках, предположительно, они проводили обыски. Таким образом, под стражей оказались практически все члены президиума Координационного совета.
На свободе остается только Светлана Алексиевич, которая в последнее время не участвовала в деятельности организации по состоянию здоровья. Однако 9 сентября в ее квартиру пытались проникнуть неизвестные, после чего она обратилась к прессе и попросила приехать к ней, чтобы ее возможное задержание проходило максимально публично. Кроме того, под домом литератора заметили сотрудников милиции.
Алексиевич позже опубликовала обращение к «русской интеллигенции», в котором упрекнула за недостаточную поддержку белорусского протеста. Она подчеркнула, что заявления властей о попытке захвата власти представителями оппозиции не имеют ничего общего с действительностью.
Лидера оппозиции пытались насильно депортировать, инсценировав ее бегство
О задержании Марии Колесниковой стало известно 8 сентября, спустя сутки после того, как неизвестные посадили ее в микроавтобус с надписью «Связь» в центре Минска и увезли в неизвестном направлении.
По версии Госпогранкомитета Белоруссии, она пыталась сбежать на Украину вместе с членами Координационного совета Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым, которые пропали одновременно с ней. Пограничники рассказали, что оппозиционеры двигались на автомобиле и попытались «прорваться» через дополнительный патруль на белорусско-украинской границе, но неудачно, и были задержаны на стороне Украины за нарушение правил пограничного контроля.
Перед этим они выбросили из машины Колесникову, таким образом ее удалось задержать. Позже в интервью российским СМИ действующий президент Александр Лукашенко заявил, что она собиралась бежать к своей сестре.
Однако в Киеве изложили иную версию произошедшего. Украинский Госпогранкомитет утверждает, что не задерживал Родненкова и Кравцова. Кроме того, стало известно, что Колесникова активно сопротивлялась при задержании и порвала свой паспорт, чтобы ее не могли переправить через границу. В МВД Украины назвали произошедшее не бегством, а принудительной депортацией с целью скомпрометировать оппозицию.
Протесты в Белоруссии продолжаются пятую неделю. Недовольные требуют отставки действующего руководства страны, в том числе Лукашенко, проведения новых выборов президента, освобождения всех задержанных по политическим мотивам и привлечения к ответственности силовиков, которые жестоко разгоняли первые митинги и пытали задержанных. Лукашенко в интервью российским СМИ заявил, что не собирается покидать свой пост и свою страну из-за угрозы иностранного вмешательства. Он считает протесты проплаченными и организованными западными странами.