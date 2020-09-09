Тихановская оценила поступок порвавшей паспорт Колесниковой

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская оценила поступок члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой, которая порвала свой паспорт при попытке вывезти ее с территории страны. Ее видеообращение доступно в Telegram-канале «Пул Первой».

«Порвав свой паспорт на границе, Мария сломала систему выдавливания людей за рубеж. Для меня она герой, конечно. К сожалению, мы точно не знаем, где Мария теперь находится. Вообще, это похищение — это очень низко. Раз власть прибегает к таким методам, значит, никакой поддержки у нее вообще нет», — отметила Тихановская.

Материалы по теме «Все будет только хуже» Лидер белорусской оппозиции Мария Колесникова — о воле народа, судьбе Лукашенко и помощи Путина «Она женщина смелая» Лукашенко решил выгнать из страны лидера протестов Колесникову и проиграл. Чем закончится их борьба?

Она призвала продолжать борьбу и высказала солидарность со всеми, кто выходит на улицу.

О том, что Колесникова при пересечении границы Белоруссии порвала свой паспорт, впервые рассказал анонимный источник издания «Интерфакс-Украина». Вскоре информацию подтвердил пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков. «Она кричала, что никуда не поедет. Как только она оказалась в машине и увидела впереди свой паспорт, она сразу же взяла свой паспорт и порвала его на много мелких кусочков», — рассказал он о попытке насильственного выдворения Колесниковой с территории Белоруссии.

Ранее штаб бывшего претендента на пост президента Виктора Бабарико сообщил, что из нескольких анонимных источников поступила информация о нахождении Колесниковой в Мозырском погранотряде, расположенном в Гомельской области.

7 сентября в центре Минска неизвестные посадили Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. На следующий день власти заявили, что лидер оппозиции пыталась покинуть страну, но была задержана. Президент Александр Лукашенко заявил, что Колесникову выбросили из машины собственные соратники.