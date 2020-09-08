Названо местонахождение Колесниковой

Задержанная на белорусско-украинской границе оппозиционный политик Мария Колесникова содержится на территории войсковой части Мозырского пограничного отряда. О ее местонахождении сообщил штаб бывшего претендента на президентский пост Виктора Бабарико, передает Tut.by.

Информация поступила из нескольких анонимных источников. В то же время оперативный дежурный сказал адвокату Максиму Знаку, что не знает о фактах задержания в пункте пропуска «Александровка» на границе с Украиной.

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«В интересах Марии Колесниковой был заключен договор с адвокатом из Мозыря, который подал в войсковую часть 1257 уведомление о принятии защиты и копию ордера, ему также сообщили о том, что Марии Колесниковой в данной военной части нет. При этом Государственный пограничный комитет, подтвердивший задержание, не сообщил ни кто задерживал Марию Колесникову, ни по каким основаниям она задержана», — рассказали в штабе, назвав вероятное место содержания лидера оппозиции.

Ранее 8 сентября Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что Колесникова попыталась незаконно покинуть территорию страны, но была задержана. Журналисты государственных СМИ назвали ее действия «прорывом» и «попыткой побега».

В Координационном совете заверили, что политик не собиралась добровольно покидать территорию Белоруссии. Случившееся там считают провокацией и требуют отпустить Колесникову. В МВД Украины рассказали, что Мария порвала свой паспорт, чтобы воспрепятствовать насильному выдворению. Вместе с тем президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Колесникову в желании сбежать к сестре на Украину и подчеркнул, что ее задержали правильно.

7 сентября сообщалось, что в центре Минска неизвестные посадили Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении.