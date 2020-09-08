«Прорыв» Колесниковой на белорусской границе попал на видео

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«Прорыв» представителей белорусской оппозиции Марии Колесниковой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова через границу попал на видео. Ролик опубликовало в своем Telegram-канале государственное Агентство телевизионных новостей (телеканал «Беларусь 1»).

Инцидент, по данным государственных СМИ, произошел на пункте дополнительного контроля на границе с Украиной. На кадрах признаков «прорыва границы» не видно. Автомобиль, в котором якобы находятся оппозиционеры, после проверки документов проезжает контрольно-пропускной пункт.

В выпуске утренних новостей на телеканале «Беларусь 1» пересечение границы оппозиционерами в то же время назвали «прорывом» и «попыткой побега». «Данные деятели прошли пограничный и таможенный контроль. Затем, на дополнительном контрольном пункте, остановившись на осмотр автомобиля, не подчинились требованиям сотрудника Погранкомитета и попытались скрыться на территории Украины», — сообщил ведущий, уточнив, что оппозиционеры чуть не сбили пограничника.

Журналисты «Беларусь 1» при этом сообщили, что при задержании «Колесникову буквально выбросили из машины». На месте происшествия был найден мобильный телефон одного из беглецов с записью обращения о том, что он решил выехать за рубеж. Ролик показали телезрителям.

Ранее 8 сентября официальный представитель Государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский сообщил, что Колесникова, Родненков и Кравцов пересекли ночью границу с Украиной и покинули страну. Через несколько минут белорусское новостное агентство БелТА рассказало, что Колесникова пыталась незаконно покинуть территорию страны и была задержана. В оппозиции случившееся назвали провокацией.

7 сентября сообщалось, что в центре Минска неизвестные посадили Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. Родненков и Кравцов после этого тоже перестали выходить на связь.