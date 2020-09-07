Задержание лидера белорусской оппозиции Колесниковой попало на видео

Задержание лидера белорусской оппозиции Марии Колесниковой у Национального художественного музея в Минске попало на видео. Ролик прислал читатель новостного портала Tut.by, запись опубликована в Telegram-канале издания.

На кадрах видно, что в темный микроавтобус, стоящий у тротуара, садятся люди. Мужчина в спецодежде отходит от автомобиля. Потом микроавтобус отъезжает и поворачивает. Видно, что на автомобиле есть надпись, но прочесть ее невозможно.

Ранее 7 сентября стало известно, что возле Национального художественного музея в центре Минска неизвестные посадили Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. В столичной милиции опровергли задержание политика. Официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова не смогла ничего сообщить о ситуации.

По факту создания Координационного совета правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело о попытке захвата власти. Колесникова и другие лидеры протеста неоднократно подчеркивали, что эти обвинения неправомерны, поскольку объединение является гражданской платформой для диалога власти и общества и не имеет политической цели или программы. Членов президиума совета неоднократно задерживали и вызывали на допросы. Некоторые из лидеров оппозиции после этого покинули Белоруссию.