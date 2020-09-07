Тихановская назвала террором исчезновение лидеров оппозиции

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская связала исчезновение трех членов Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой, Антона Роднянкова и Ивана Кравцова с попытками власти запугать оппозицию. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Власть занимается террором, по-другому это не назовешь», — заявила она.

Тихановская считает, что руководство Белоруссии пытается сорвать работу Координационного совета. Она заверила, что оппозицию и протестующих это не остановит: «Мы продолжим борьбу, будем добиваться освобождения всех заключенных и проведения новых честных выборов».

Ранее 7 сентября стало известно, что возле Национального художественного музея в центре Минска неизвестные посадили Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. В минской милиции опровергли задержание Колесниковой. Официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова не смогла ничего сообщить о ситуации.

Один из лидеров Координационного совета Павел Латушко, который находится за пределами республики, рассказал, что еще несколько представителей президиума объединения — Антон Родненков и Иван Кравцов — тоже не выходят на связь.

По факту создания Координационного совета правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело о попытке захвата власти. Колесникова и другие лидеры протеста неоднократно подчеркивали, что эти обвинения неправомерны, поскольку объединение является гражданской платформой для диалога власти и общества и не имеет политической цели или программы. Членов президиума совета неоднократно задерживали и вызывали на допросы. Некоторые из лидеров оппозиции после этого покинули Белоруссию.