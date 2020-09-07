Литва заявила об устранении Колесниковой «сталинскими методами НКВД»

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус прокомментировал в своем Twitter-аккаунте исчезновение лидера белорусской оппозиции Марии Колесниковой.

По его мнению, вместо того чтобы разговаривать с представителями оппозиции, белорусские власти цинично пытаются устранять лидеров протеста.

«Похищение Колесниковой в центре Минска — это позор. Сталинские методы НКВД применяются в Европе XXI века», — написал Линкявичус и добавил, что член президиума Координационного совета должна быть немедленно освобождена.

Ранее 7 сентября стало известно, что возле Национального художественного музея в центре Минска неизвестные посадили Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. В столичной милиции опровергли ее задержание. В свою очередь официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова заявила, что пока ничего не может сообщить о ситуации.

В конце августа Колесникова вместе с членами штаба бывшего претендента в кандидаты на пост президента Виктора Бабарико создала политическую партию «Вместе». Сформированный ранее Координационный совет оппозиции должен продолжить работу совместно с новой политической силой.

По факту создания совета правоохранительными органами возбуждено уголовное дело о попытке захвата власти. Колесникова и другие лидеры протеста неоднократно подчеркивали, что эти обвинения неправомерны, поскольку объединение является гражданской платформой для диалога власти и общества и не имеет политической цели или программы. Членов президиума совета неоднократно задерживали и вызывали на допросы. Некоторые из лидеров оппозиции после этого покинули Белоруссию.