Лукашенко задался вопросом об извлечении уроков из политических дрязг

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял с докладом председателя Следственного комитета (СК) Ивана Носкевича и поинтересовался у него ситуацией в стране. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Политические дрязги и неурядицы, которые у нас происходят в момент выборов и послевыборный период, вскрыли ряд недостатков, может, недоработок в разных системах управления, органах власти. Что показывают эти события с точки зрения Следственного комитета? Какие уроки нам необходимо из этого извлечь?» — задался вопросом глава государства.

Носкевич в ответ доложил, что СК «спокойно и планомерно выполняет свои задачи по предназначению». По его словам, уровень преступности в стране снизился на восемь процентов по сравнению с предыдущим годом. Носкевич рассказал при этом об изменении «структуры преступности» и крене «в сторону преступлений в сфере информационных технологий».

После встречи с Лукашенко председатель СК рассказал журналистам, что «некоторые граждане», рассчитывая на занятость силовиков в период проведения выборов и в послевыборный период, решились на совершение «очевидных преступлений». В качестве пример он привел нападения на букмекерскую контору и магазин бытовой химии в Минске.

В августе Лукашенко допустил проведение новых президентских выборов, но только после проведения конституционной реформы. «Приходите, садитесь — и работаем над конституцией. Выносим на референдум, принимаем конституцию, и я вам свои полномочия по конституции передам. Но не под давлением и не через улицу!» — сказал он.