Глава МВД Белоруссии заявил о выдержке и хладнокровии своих подчиненных

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев заявил, что считает своих подчиненных выдержанными и хладнокровными. Его слова приводит Tut.by.

Министр подчеркнул, что разговоры о жестокости белорусской милиции не имеют оснований. «Более гуманной, выдержанной и хладнокровной милиции нет нигде в мире, я в этом уверен», — сказал он.

Караев считает, что в тех ситуациях, в которых оказались белорусские силовики с началом массовых протестов, правоохранители стран Запада действовали бы гораздо жестче.

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Ранее Караев допустил применение силы к протестующим, если они прибегнут к силовым методам. Он также отметил, что на протестах появляются сомнительные личности. «Они явно видны, такие "боевики", похожие на футбольных фанатов, анархистов, на таких бойцов, назовем их так», — заметил глава МВД.

Акции протеста несогласных с результатами недавних президентских выборов проходят в Минске каждый день уже практически в течение месяца. В будние дни на митинги приходит по несколько сотен человек, по воскресеньям акции становятся многотысячными. По официальным данным, победу на выборах одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший более 80 процентов голосов. Однако оппозиция, выдвинувшая единого кандидата Светлану Тихановскую, не согласилась с этой версией.