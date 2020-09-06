В Белоруссии начались массовые задержания протестующих

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Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии начали массово задерживать протестующих. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, задержаны минимум 16 участников акции оппозиции. Как пишет издание Onliner, задержания в разных местах Минска начались, когда протестующие начали расходиться.

Как сообщает МВД Белоруссии, по всей стране на акциях протеста задержаны сотни человек, точное число озвучат в понедельник, 7 сентября.

По всей Белоруссии 6 сентября прошли протестные акции оппозиции. На улицы столицы республики стягивали спецтехнику, а возле резиденции президента Александра Лукашенко заметили БТР. Также сообщалось, что около Дворца независимости в Минске распылили перцовый газ. С чьей стороны был применен газ и что стало причиной этого, пока не известно.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, на которых действующий президент страны Александр Лукашенко, по данным ЦИК, получил 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты по всей стране. Акции не прекращаются более трех недель. Первые протесты жестко разгонялись. Были задержаны семь тысяч человек, известно о четырех погибших. Задержанные рассказывали об избиениях в изоляторах.