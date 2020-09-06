В белорусском ОМОН объяснили нашивки «с флагами регионов России»

Сотрудники белорусского ОМОГ объяснили нашивки с «с флагами регионов России». Об этом сообщают РИА Новости.

Как оказалось, что нашивки, в которых кто-то увидел флаги российских регионов — обычные светоотражающие катафоты.

В Белоруссии сейчас проходит многотысячная акция протеста. Известно, что число задержанных с каждым разом растет. В центр Минска стянули спецтехнику, в том числе водометы, а возле резиденции президента Александра Лукашенко заметили БТР.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, на которых действующий президент страны Александр Лукашенко, по данным ЦИК, получил 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты по всей стране. Акции не прекращаются более трех недель. Первые протесты жестко разгонялись. Были задержаны семь тысяч человек, известно о четырех погибших. Задержанные рассказывали об избиениях в изоляторах.