В Белоруссии рассказали о состоянии пострадавших на протестах силовиков

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев раскрыл состояние силовиков, пострадавших в ходе протестов в стране. По его словам, в больницах остаются порядка 30 бойцов, у всех них «серьезные увечья». Об этом Караев рассказал в интервью телеканалу «СТВ», его слова передает РИА Новости.

Глава МВД подчеркнул, что пострадавшим оказывают всю нужную медицинскую, психологическую и финансовую поддержку. При этом, по его словам, силовиков обвиняют в синяках, полученных протестующими.

«А я скажу так: когда с 9 по 10-е восемь специально совершенных наездов, 11 пострадавших, у некоторых тройные переломы — слава богу, что все живы — это можно сравнить с синяками?» — возмутился Караев. Министр также отметил, что в Белоруссии — самая гуманная, выдержанная и хладнокровная милиция в мире.

Материалы по теме «Он опозорился на весь мир» Лукашенко обвинил оппозицию в попытке разорвать отношения с Россией. Почему белорусы ему не верят? Красно-белые идут Кто воевал под флагом белорусской оппозиции и почему он так раздражает Лукашенко

Ранее Караев допустил применение силы к протестующим, если они попробуют прибегнуть к силовым методам. Он также отметил, что на протестах появляются сомнительные личности. «Они явно видны, такие "боевики", похожие на футбольных фанатов, анархистов, на таких бойцов, назовем их так», — заметил глава МВД.

Акции протеста несогласных с результатами недавних президентских выборов проходят в Минске каждый день уже практически в течение месяца. В будние дни на митинги приходят по несколько сотен человек, но по воскресеньям акции становятся многотысячными. По официальным данным, победу на выборах одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший более 80 процентов голосов. Однако оппозиция, выдвинувшая единого кандидата Светлану Тихановскую, не согласилась с этой версией.