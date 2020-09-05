Цепкало рассказал о создании фондов помощи пострадавшим белорусам

Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало рассказал о создании фондов помощи белорусам, которые пострадали из-за своих политических взглядов. Запись обращения Цепкало была опубликована на его YouTube-канале.

Оппозиционер отметил, что два фонда уже созданы в Польше и на Украине. В настоящее время ведутся работы по регистрации подобных организаций в Латвии, Эстонии и Великобритании. Цепкало объяснил, что средства из этих фондов пойдут на помощь тем белорусам, которые пострадали во время акций протеста, провели какое-то время в тюрьме или же потеряли работу.

Ранее Цепкало попросил россиян помочь белорусам свергнуть президента Белоруссии Александра Лукашенко. Он заявил, что для большинства белорусов действующий режим — оккупационный, Лукашенко им «абсолютно чужд». Оппозиционер призвал Россию не идти против белорусов. По его словам, поддержка Лукашенко не в интересах дружбы между двумя странами.