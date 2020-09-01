Оппозиция Белоруссии назвала условие для диалога с Лукашенко

Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало назвал условие для начала диалога между главой республики Александром Лукашенко и представителями оппозиции. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По его словам, реформа Конституции Белоруссии может стать отправной точкой для начала переговоров. «Если только это будет сделано в рамках неких международных обязательств, потому как Лукашенко последние семь-восемь лет обещает вносить реформы в Конституцию», — сказал Цепкало.

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Собеседник радио отметил, что никогда конкретно о характере реформ Лукашенко не говорит. «Может быть, они будут косметическими, а может, принципиальными», — отметил он.

По словам Цепкало, Лукашенко имеет склонность раз за разом отклонять предложения по реформе Конституции, ссылаясь на то, что они ему «не понравились». «Это продолжается на протяжении семи-восьми лет с регулярностью раз в год–раз в два года», — добавил оппозиционер.

17 августа Цепкало от лица оппозиции выразил готовность к диалогу с главой республики. Он подчеркнул, что частью этого диалога может быть обсуждение гарантий неприкосновенности для Лукашенко и его семьи. Цепкало добавил, что активно обсуждает сложившуюся в Белоруссии ситуацию и способы выхода из нее с европейскими и российскими парламентариями.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов.