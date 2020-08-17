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Оппозиция выразила готовность к диалогу с Лукашенко

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Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало от лица оппозиции выразил готовность к диалогу с главой республики Александром Лукашенко. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул, что частью этого диалога может быть обсуждение гарантий неприкосновенности для Лукашенко и его семьи.

Цепкало заявил, что активно обсуждает сложившуюся в Белоруссии ситуацию и способы выхода из нее с европейскими и российскими парламентариями. 18 августа у него состоится онлайн-встреча с американскими сенаторами.

Ранее «Фронт национального спасения» Белоруссии, о создании которого заявил Цепкало, объявил сбор материалов для судебного процесса над Лукашенко. Цепкало призвал судить президента в Международном суде ООН в Гааге.

В Белоруссии восьмой день проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. В стране объявили забастовку тысячи работников главных промышленных предприятий страны и поддержали митингующих. В знак протеста против действий властей с государственных телеканалов увольняются сотрудники. Лукашенко назвал забастовки белорусских заводов в республике «ножом в спину» власти.

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