Бывший соперник Лукашенко объявил о создании «Фронта национального спасения»

Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало объявил о создании «Фронта национального спасения». Об этом сообщается в его Telegram-канале.

Заявлены следующие цели: мобилизация белорусов на борьбу против нарушения Конституции и насильственного захвата государственной власти Александром Лукашенко, сохранение национального суверенитета, защита демократического выбора народа.

В своем обращении на YouTube экс-соперник Лукашенко заявил, что после вынужденного отъезда из Белоруссии объехал Россию, Украину и Польшу, намерен посетить Литву и Латвию. В этих странах, окружающих его родину, живут большие белорусские диаспоры. Они выражали колоссальную заинтересованность в создании фронта или комитета национального спасения, отметил Цепкало.

«Фронт национального спасения» должен требовать освобождения политических и экономических заключенных, проведения честных и прозрачных выборов. «Мы не считаем больше режим Лукашенко легитимным. Мы считаем, что победила Светлана Тихановская. Вы прекрасно это все понимаете», — добавил Цепкало.

Основателя белорусского Парка высоких технологий Валерия Цепкало не зарегистрировали кандидатом в президенты, МВД начало проверку в отношении него. Политик покинул страну.

В Белоруссии с 9 августа три дня продолжались массовые протесты с требованием новых, честных выборов президента.