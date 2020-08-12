Киргизия опознала в белорусском аграрии экс-премьера и потребовала выдать его

Власти Киргизии опознали в белорусском аграрии своего беглого премьер-министра Данияра Усенова и потребовали его экстрадиции. Заявление с призывом выдать политика в Бишкек опубликовано на сайте киргизского МИД.

11 августа министерство вызвало к себе белорусского посла и потребовало разъяснений по поводу публичного появления Усенова, который осужден в Киргизии и находится в международном розыске. В ведомстве заметили, что подобные действия наносят урон развитию дружественных отношений между Бишкеком и Минском.

МИД вручил послу соответствующую ноту и призвал принять безотлагательные меры по задержанию и последующей экстрадиции в Киргизию Усенова и других причастных лиц.

Как отмечает Tut.by, 10 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил Белорусскую национальную биотехнологическую корпорацию и назвал ее инвестпроект «больше чем космосом». Он пообщался с директором БНБК Даниилом Урицким, в котором киргизские СМИ опознали Данияра Усенова. Аналогичный скандал с Усеновым был в 2018 году, тогда Киргизия направляла ноту протеста Минску.

Издание отмечает, что соучредителями БНБК, помимо государства, являются компании из других стран. Ключевым собственником некоторых из этих офшоров числится племянник экс-президента Киргизии Курманбека Бакиева. Бакиев был свергнут во время революции 2010 года и бежал в Белоруссию.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться



