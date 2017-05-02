Киргизский политик пожаловался депутатам Европарламента на Москву

Бывший депутат Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии, оппозиционный политик Равшан Жээнбеков пожаловался депутатам Европарламента (ЕП) на влияние России на внутреннюю политику республики. В комментарии «Ленте.ру» Жээнбеков отметил, что сделал такое заявление в ходе посещения ЕП в марте.

По его словам, «избранниками Москвы» были и действующий глава республики — Алмазбек Атамбаев, и его предшественники — Аскар Акаев, Курманбек Бакиев. «Механизмы (влияния — прим. «Ленты.ру») разные — ставка на кандидата (в процессе выдвижения) медийная, финансовая, моральная поддержка», — сказал Жээнбеков.

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По мнению политика, Россия контролирует различные сектора экономики, «такие как газ, нефть, банки, телеком, мигранты, ЕАЭС». «Силовые структуры, военные базы, спецслужбы под влиянием Москвы. Это и есть механизмы влияния на управление страной», — поделился своим взглядом Жээнбеков.

По информации источников Ленты.ру в марте делегация оппозиционеров из Киргизии посетила страны ЕС, где встречалась с депутатами Европарламента и представителями правозащитных организаций. Помимо Жээнбекова во встречах принимали участие бывший посол республики в США Замира Сыдыкова, бывший депутат парламента Чолпон Джакупова, гражданский активист Адиль Турдукулов и другие. В ходе общения с европейскими политиками оппозиционеры пожаловались на то, что прозападные претенденты на пост президента не имеют должной, по их мнению, поддержки

В Киргизии длится очередной кризис противостояния между властью и оппозицией. В конце февраля Атамбаев заявил, что не будет устраивать третью революцию в республике. Киргизский лидер признал, что сам активно участвовал в двух предыдущих революциях — в 2005 и 2010 годах. Атамбаев также подчеркнул, что желающие получить власть могут принять участие в президентских выборах в ноябре.

Равшан Жээнбеков при президенте Акаева (покинул страну в 2005 году) работал в администрации главы государства, занимал пост председателя комитета по управлению государственным имуществом, при Бакиеве (был свергнут в 2010-м) служил послом республики в Малайзии, при действующем главы государства возглавлял парламентский комитет по бюджету и финансам.

Цветные революции, приводившие к смене власти, произошли в Киргизии в 2005 и 2010 годах.