Президент Киргизии заявил о нежелании устраивать третью революцию в республике

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что не будет устраивать третью революцию в республике. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщает «Вечерний Бишкек».

Такое заявление киргизский лидер сделал на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным, который находится с визитом в республике. Атамбаев отметил, что в последнее время различные силы пытаются дестабилизировать политическую ситуацию в стране. Он также признал, что участвовал в двух предыдущих революциях — в 2005 и 2010 годах.

«Если будет третья революция, я ее не буду делать. Революциям в Кыргызстане поставлена точка», — сказал Атамбаев. Президент Киргизии также подчеркнул, что желающие получить власть могут принять участие в президентских выборах в ноябре.

Материалы по теме Базовый инстинкт Почему Бишкек хочет выгнать российских военных

Двумя днями ранее сообщалось, что правоохранительные органы Киргизии задержали лидера оппозиционной парламентской фракции «Ата-Мекен» («Отечество») Омурбека Текебаева. Прокуратура республики посчитала, что в 2010 году Текебаев, занимавший тогда пост заместителя председателя Временного правительства республики, получил от некого россиянина взятку в миллион долларов США за создание для него преференций.

Текебаев был одним из лидеров «тюльпановой революции» 2005-го, возглавлял делегацию, которая принимала отставку первого президента республики Аскара Акаева, который затем покинул страну.

Цветные революции произошли в Киргизии в 2005 и 2010 годах. После переворота 2010-го из республики бежал глава государства Курманбек Бакиев.