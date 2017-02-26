Лидера киргизской оппозиции заподозрили в получении взятки от россиянина

Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии задержал лидера партии «Ата-Мекен» («Отечество»), руководителя одноименной парламентской фракции Омурбека Текебаева. Об этом в воскресенье, 26 февраля, сообщает ТАСС.

«Текебаев взят под стражу в рамках возбужденного в отношении него Генеральной прокуратурой уголовного дела по статьям "Коррупция" и "Мошенничество"», — сообщил агентству официальный представитель ГКНБ Рахат Сулайманов.

По его словам, политика задержали в бишкекском аэропорту после возвращения из Стамбула и поместили в СИЗО.

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Генпрокуратура Киргизии считает, что в 2010 году Текебаев, занимавший тогда пост заместителя председателя Временного правительства республики, получил от некого россиянина, владеющего рядом телекоммуникационных компаний, взятку в миллион долларов США за создание для него преференций. В частности, российский гражданин планировал получить 10-15 процентов акций сотового оператора «Альфа телеком». При этом Текебаев не выполнил свою часть условий, а деньги возвращать отказался, угрожая в случае предъявления требований физической расправой.

Отмечается, что вместе с Текебаевым в рамках данного уголовного дела задержан его однопартиец Дуйшен Чотонов, ранее работавший послом Киргизии в Корее.

«Ата-Мекен» входит в состав парламентской оппозиции. Киргизские законы предоставляют депутатам неприкосновенность, но на тяжкие преступления, в том числе коррупцию, она не распространяется.