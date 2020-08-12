Глава МИД Литвы рассказал о хорошем настроении Тихановской

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс анонсировал в ближайшее время новое выступление бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, бежавшей в республику. Об этом он написал в Twitter.

«Говорил со Светланой Тихановской. Она в хорошем настроении», — написал также министр.

Светлана Тихановская — жена популярного белорусского блогера Сергея Тихановского, который находится под арестом. На выборах 9 августа, согласно официальным данным, Тихановская получила 10 процентов голосов, действующий президент Александр Лукашенко — более 80 процентов. По всей Белоруссии вспыхнули массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с силовиками.

Вечером 10 августа Тихановская покинула Белоруссию. Позже она опубликовала видеообращение, в котором заявила, что приняла решение самостоятельно. «Не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я», — отметила политик и упомянула своих детей.

Позже было опубликовано еще одно видеообращение Тихановской, в котором она призывает белорусов не выходить на акции протеста. В штабе оппозиционерки заявили, что оно было записано под давлением силовиков в кабинете главы ЦИК Лидии Ермошиной, где Тихановская находилась несколько часов.