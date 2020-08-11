Тихановская обратилась к белорусам

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к гражданам после отъезда из страны в Литву. Видеозапись доступна на YouTube.

«Я думала, что [предвыборная] кампания меня очень сильно закалила и придала мне столько сил, что я выдержу все. Но, наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которой была изначально», — сказала Тихановская.

Она подчеркнула, что абсолютно самостоятельно приняла «очень тяжелое решение» покинуть страну. При этом Тихановская призналась, что ее поставили перед выбором.

«Дети — это самое важное, что есть в нашей жизни», — сказала она, отметив, что ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит в Белоруссии.

Тихановскую вывезли в Литву белорусские власти. Ее отъезд позволил освободить начальника штаба политика Марию Мороз, задержанную накануне выборов. По словам доверенного лица кандидата Ольги Ковальковой, в «заложниках продолжает находиться часть команды». «У Светланы не было выбора. Важно, что она на свободе и жива», — сказала Ковалькова.

10 августа Тихановскую удерживали в здании Центральной избирательной комиссии (ЦИК). «Потом Светлана вышла. Сказала адвокату, что она приняла решение, и попрощалась с ним. Ее вывели через черный ход. Хотя она не уточнила, о каком принятом решении идет речь», — сказала пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина.

В Белоруссии второй день продолжаются уличные столкновения силовиков и протестующих, недовольных результатами президентских выборов 9 августа. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов, лидер оппозиции Тихановская — менее 10 процентов.