ЦИК Белоруссии опроверг задержание Тихановской

Главная соперница избранного президента Александра Лукашенко Светлана Тихановская беспрепятственно покинула здание Центизбиркома, сообщили РИА Новости представители комиссии.

ЦИК таким образом опроверг сообщения о том, что оппозиционерку удерживают против ее воли в здании. Женщина заходила подавать жалобу, уточнили там.

Сообщения о том, что Тихановскую удерживают в здании ЦИК, распространили через Telegram-канал ее сторонников «Страна для жизни».

Кроме того, представительница единого оппозиционного штаба Анна Красулина рассказала изданию «Подъем», что Тихановская с адвокатом действительно посещала ЦИК, потом вышла вместе с юристом, но в дверях задержалась и зашла обратно, сказав следующее: «Я приняла решение».

Telegram-канале оппозиционного журналиста Степана Путило Nexta Live, который является одним из координирующих протесты ресурсов, предупредили, что новость может быть провокацией.

В Белоруссии уже второй день идут уличные бои силовиков и протестующих, недовольных результатами президентских выборов 9 августа. Согласно данным экзитполов, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов, лидер оппозиции Тихановская — менее 10 процентов. Она собиралась прийти сегодня на митинг, но в штабе приняли решение не пускать ее, рассказала «Ленте.ру» Анна Красулина.

Во время уличных столкновений применяется спецтехника, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули, задействован военный спецназ. По официальным данным, за минувшую ночь пострадали 39 силовиков и более 50 гражданских, есть неофициальные сообщения об убитых.