Тихановская обжаловала результаты президентских выборов

Оппозиционный кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская обжаловала в Центризбиркоме итоги выборов, передает РИА Новости.

«Светлана приходила сегодня в ЦИК, жалоба подана», — сообщил представитель комиссии.

Ранее сообщалось, что Тихановская отказалась признавать победу действующего президента Александра Лукашенко и предложила пересчитать голоса на ряде участков.

Согласно официальным данным ЦИК, за Лукашенко проголосовали более 80 процентов избирателей. Вечером 9 августа по всей Белоруссии вспыхнули массовые протесты. Они вылились в столкновения с ОМОНом. Демонстрантов разгоняли слезоточивым газом, водометами, светошумовыми гранатами. Задержаны три тысячи человек, пострадали десятки. Правозащитники сообщают об одном погибшем.