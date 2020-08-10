Тихановская обжалует итоги выборов президента Белоруссии

Объединенный штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской обжалует объявленные Центральным избирательным комитетом (ЦИК) результаты выборов главы государства. Об этом сообщает РИА Новости.

Оппозиция отказалась признавать победу действующего президента Александра Лукашенко и предложила пересчитать голоса на ряде участков.

В штабе Тихановской при этом не исключают новых протестов.

Ранее 10 августа ЦИК Белоруссии объявил итоги президентских выборов. Согласно предварительным данным, за Лукашенко проголосовали 80,23 процента избирателей. За Тихановскую — 574 тысячи человек, или 9,90 процента. В ЦИК отметили, что эти результаты уже вряд ли изменятся.

Предвыборная кампания в Белоруссии сопровождалась акциями протеста из-за ареста и недопуска к выборам оппозиционных кандидатов. В Минск в день голосования согнали военную технику на случай протестных демонстраций. После завершения голосования на выборах президента республики в Минске и других городах Белоруссии начались массовые протесты. Правозащитники сообщают об одном погибшем в столице при наезде автозака на несогласных.