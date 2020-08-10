Тихановская выступила за мирный протест

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выступила за мирные способы протеста. Об этом сообщает РИА Новости.

В штабе политика призывают власти к диалогу для разрешения конфликта мирным путем. Также Тихановская выразила надежду, что информация о погибших в ходе ночных протестов не подтвердится.

Представитель объединенного штаба Мария Колесникова подчеркнула, что оппозиция готова к долгосрочному протесту.

10 августа по факту массовых беспорядков были открыты уголовные дела. Их участникам и организаторам грозит до 15 лет лишения свободы.

Массовые протесты в Минске и других городах Белоруссии начались после завершения голосования на выборах президента республики, заключительный день которых состоялся 9 августа. Согласно промежуточным данным ЦИК, действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко набирает свыше 81 процента голосов, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — лишь 8 процентов. Граждане не верят в победу Лукашенко, который баллотируется на шестой срок и бессменно правит с 1994 года.