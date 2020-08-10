Стало известно о первом погибшем в ходе протестов в Минске

Представитель правозащитного центра «Весна» Валентин Стефанович заявил о первом погибшем в ходе протестов в Минске. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, это произошло во время наезда спецтранспорта на участников протестной акции. Мужчина скончался от черепно-мозговой травмы. Кроме того, три человека серьезно пострадали.

Официальных данных белорусского МВД о погибших нет.

Ранее 10 августа по факту массовых беспорядков были открыты уголовные дела. Их участникам и организаторам грозит до 15 лет лишения свободы.

Массовые протесты в Минске и других городах Белоруссии начались после завершения голосования на выборах президента республики, заключительный день которых состоялся 9 августа. Согласно промежуточным данным ЦИК, действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко набирает свыше 81 процента голосов, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — лишь 8 процентов. Граждане не верят в победу Лукашенко, который баллотируется на шестой срок и бессменно правит с 1994 года.