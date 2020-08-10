Протестующие белорусы кричали «Завтра! Завтра!» по пути домой

Протестующие белорусы кричали «Завтра! Завтра!», уходя домой после акций в Минске. Об этом сообщает Telegram-канал «NEXTA Live».

Как отмечает канал, в Минске «наступило затишье». Протесты стихли также в других городах Белоруссии, люди разошлись по домам, движение восстановлено.

«"Завтра" уже наступило, а значит, продолжение следует... уже сегодня», — отмечается в подписи к фото с протестной акции.

К утру 10 августа протестующие начали расходиться. Массовые протесты в Минске и других городах Белоруссии начались после завершения голосования на выборах президента республики, заключительный день которых состоялся 9 августа. Согласно промежуточным данным ЦИК, действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко набирает свыше 81 процента голосов, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — лишь 8 процентов. Граждане не верят в победу Лукашенко, который баллотируется на шестой срок и бессменно правит с 1994 года.