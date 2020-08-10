Протестующие в Минске начали расходиться

Большая часть протестующих разошлась из центральных районов Минска. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что ситуация в целом возвращается в спокойное русло. В настоящее время больших групп митингующих в центре белорусской столицы не видно. Движение автомобилей частично восстановлено.

Ранее стало известно о первом погибшем человеке в ходе протестов в Минске. Также сообщалось, что на улицах города появились раненые участники протестов, некоторые из них в крови ожидают приезда скорой помощи.

Массовые протесты в Минске и других городах Белоруссии начались после завершения голосования на выборах президента республики, заключительный день которых состоялся 9 августа. Согласно промежуточным данным ЦИК, действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко набирает свыше 81 процента голосов, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — лишь 8 процентов. Граждане не верят в победу Лукашенко, который баллотируется на шестой срок и бессменно правит с 1994 года.