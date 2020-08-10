Стало известно о первом погибшем в ходе протестов в Минске

Telegram-канал «NEXTA Live» сообщил о первом погибшем человеке в ходе протестов в Минске.

На фото видно, как медик стоит на одном колене возле лежащего на земле мужчины. «По предварительной информации, молодой человек погиб», — отмечается в подписи к кадру.

Ранее сообщалось, что на улицах Минска появились раненые протестующие. Одного из них в крови увезли в больницу на карете скорой помощи. По словам пострадавшего, его избили дубинкой силовики.

Массовые протесты в Минске и других городах Белоруссии начались после завершения голосования на выборах президента республики, заключительный день которых состоялся 9 августа. Согласно промежуточным данным ЦИК, действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко набирает свыше 81 процента голосов, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — лишь 8 процентов. Граждане не верят в победу Лукашенко, который баллотируется на шестой срок и бессменно правит с 1994 года.