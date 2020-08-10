Тихановская обратилась к милиции и армии Белоруссии

Оппозиционный кандидат на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к милиции и армии республики с призывом остановить насилие на улицах городов, где проходят многотысячные акции протеста. Об этом сообщает TUT.BY в своем Telegram-канале.

«Я знаю, что белорусы проснуться завтра уже в новой стране и надеюсь на то, что завтра будут только хорошие новости. Пожалуйста, остановите насилие. Прежде всего, офицеры, я знаю, что вы можете это сделать», — заявила Тихановская.

По предварительным данным, уже в нескольких городах Белоруссии силовики отказались разгонять протестующих и просто игнорируют их действия, однако в крупных населенных пунктах, в том числе в Минске, начался разгон демонстрантов с применением специальной техники, резиновых пуль, светошумовых гранат и водометов. Известно о нескольких пострадавших.

Массовые протесты в Минске и других городах Белоруссии начались после завершения голосования на выборах президента республики, заключительный день которых состоялся 9 августа. Согласно промежуточным данным ЦИК, действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко набирает свыше 81 процента голосов, Светлана Тихановская — лишь 8 процентов. Граждане не верят в победу Лукашенко, который баллотируется на шестой срок и бессменно правит с 1994 года.